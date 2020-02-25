Обамеянг приостановил переговоры о продлении контракта с «Арсеналом»

Форвард и капитанне спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Daily Star. Габонец может покинуть Лондон уже по окончании текущего сезона.

По данным источника, 30-летний футболист и «канониры» приостановили переговоры по новому контракту. Инициатором данного решения стал футболист. Действующий контракт форварда с лондонцами рассчитан до лета 2021 года.

За ситуацией с Обамеянгом продолжает следить «Интер». «Нерадзурри» готовы сделать предложение о переходе габонца после возможного перехода Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

Обамеянг в текущем сезоне провел в составе «Арсенала» 30 матчей во всех турнирах, забив 19 голов. 0