«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
globallookpress.com
Игра состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.
Эта мера связана с борьбой против коронавируса. В нескольких регионах страны уже введен карантин и запрет на проведение любых спортивных мероприятий, но ряд событий получили одобрение на проведение без присутствия зрителей.
Ранее стало известно, что матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без фанатов на трибунах.
Список матчей Серии А, которые пройдут при пустых трибунах:
«Удинезе» — «Фиорентина»
«Милан» — «Дженоа»
«Парма» — СПАЛ
«Сассуоло» — «Брешия»
«Ювентус» — «Интер»
«Сампдория» — «Верона» 0