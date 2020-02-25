«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

Матч 26-го тура чемпионата Италиипройдет без болельщиков, объявило Министерство спорта страны.

Игра состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.

Эта мера связана с борьбой против коронавируса. В нескольких регионах страны уже введен карантин и запрет на проведение любых спортивных мероприятий, но ряд событий получили одобрение на проведение без присутствия зрителей.

Ранее стало известно, что матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без фанатов на трибунах.

Список матчей Серии А, которые пройдут при пустых трибунах:

«Удинезе» — «Фиорентина»

«Милан» — «Дженоа»

«Парма» — СПАЛ

«Сассуоло» — «Брешия»

«Ювентус» — «Интер»

«Сампдория» — «Верона» 0