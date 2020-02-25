Анри мечтает возглавить «Арсенал»

Бывший форварди сборной, возглавляющий в настоящее время клуб MLS, сообщил, что хотел бы однажды возглавить «Арсенал».

«Я действительно мечтаю возглавить "Арсенал", но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что всё это сбудется. Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этого клуба. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера», — цитирует Анри Metro.

Тьерри Анри выступал за «Арсенал» в период с 1999 по 2007 год. Нападающий сборной Франции забил более 250 голов за лондонский клуб. Анри выиграл с клубом семь трофеев, включая два титула английской Премьер-лиги. 0