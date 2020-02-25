«Атлетико» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью, Баркли, Ковачич, Джеймс, Маунт, Жиру.
Запасные: Кепа, Зума, Эмерсон, Гилмур, Педро, Виллиан, Абрахам.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Алаба, Дэвис, Тиагу, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутинью, Горетцка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзе.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.94, на успех «Челси» — 3.95, на ничью — 4.05.
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