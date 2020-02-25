ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТриллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
  • 22:08
    • Жиру сыграет в атаке «Челси» против «Баварии»
  • 22:04
    • Месси и Гризманн — в стартовом составе «Барселоны» на матч против «Наполи»
  • 21:44
    • СКА на выезде обыграл ЦСКА в армейском дерби
  • 21:33
    • «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
  • 21:16
    • «Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Жиру сыграет в атаке «Челси» против «Баварии»

    «Атлетико» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Челси Футбол Англии Бавария Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Определились стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией», который пройдет в Лондоне.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру

    «Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью, Баркли, Ковачич, Джеймс, Маунт, Жиру.

    Запасные: Кепа, Зума, Эмерсон, Гилмур, Педро, Виллиан, Абрахам.

    «Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Алаба, Дэвис, Тиагу, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

    Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутинью, Горетцка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзе.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.94, на успех «Челси» — 3.95, на ничью — 4.05.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • 20/02/2020 в 21:09
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Барселона»
  • 1.95
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барселона» в Италии?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Лэмпарда сыграет в Лондоне закрыто
  • «Челси» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Армейское дерби будет спокойным
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Микель Артета Футбол Прогресс «Арcенала» демонстрирует большой потенциалРеакция прессы на матч «Арсенал» — «Эвертон» Вчера в 20:150
  • 19:53
    • Маттеус: «Баварии» понадобится удача, но выиграть «требл» вполне реально
  • 17:32
    • Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг
  • 16:45
    • «Челси» предложит «Атлетико» обмен Кепы на Облака
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», «Лестер» уступил «Ман Сити», крупная победа «МЮ»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 00:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?
  • 2.74
    •
  • 22:16
    • Московское «Динамо» в овертайме дожало «Трактор»
  • 21:57
    • «Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом»
  • 21:49
    • «Витязь» потерпел поражение от «Спартака»
    Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль Футбол Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛГлавные выводы после разгромной победы «МЮ» над «Уотфордом» Вчера в 14:060
  • 14:59
    • Сборная России начнет тренировочный сбор 22 марта
  • 12:53
    • «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
  • 11:56
    • Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие