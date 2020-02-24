«Рома» планирует выкупить Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренерзаявил, что хочет сохранить в команде на постоянной основе защитникаи полузащитника

«Крис — великолепный парень и, определенно, профессионал своего дела. Он быстро приспособился к футболу в итальянском чемпионате, и все в клубе его любят. Я бы хотел, чтобы он остался. Мы общаемся на эту тему. Я не знаю о ситуации с "Манчестер Юнайтед", но Крис очень важен для нас.

Что касается Мхитаряна, то по ходу сезона он получал травмы, но он возвращается и показывает свой уровень. Посмотрим, что произойдет. Он отлично ведет себя на поле, принимая смелые решения, и я бы также хотел сохранить Генриха в нашей команде», — приводит слова Фонсеки Sky Sports.

Напомним, что права на Смоллинга принадлежат «Манчестер Юнайтед», а на Мхитаряна — «Арсеналу». 0