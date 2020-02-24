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    «Рома» планирует выкупить Смоллинга и Мхитаряна

    Футбол Трансферы Футбол Италии Рома
    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что хочет сохранить в команде на постоянной основе защитника Криса Смоллинга и полузащитника Генриха Мхитаряна.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    «Крис — великолепный парень и, определенно, профессионал своего дела. Он быстро приспособился к футболу в итальянском чемпионате, и все в клубе его любят. Я бы хотел, чтобы он остался. Мы общаемся на эту тему. Я не знаю о ситуации с "Манчестер Юнайтед", но Крис очень важен для нас.

    Что касается Мхитаряна, то по ходу сезона он получал травмы, но он возвращается и показывает свой уровень. Посмотрим, что произойдет. Он отлично ведет себя на поле, принимая смелые решения, и я бы также хотел сохранить Генриха в нашей команде», — приводит слова Фонсеки Sky Sports.

    Напомним, что права на Смоллинга принадлежат «Манчестер Юнайтед», а на Мхитаряна — «Арсеналу». 0

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