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    «Ювентус» продлит контракт с Матюиди

    Футбол Футбол Италии Ювентус
    Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди сообщил, что и следующий сезон проведет в составе туринцев.

    Блез Матюиди
    Блез Матюиди

    «Я останусь, в мой контракт была включена опция о возможности продления соглашения, и клуб решил его активировать. Я очень рад выступать за команду еще один сезон.

    У меня никогда не было никаких сомнений, поскольку я чувствовал заинтересованность всех вовлеченных сторон», — приводит слова французского футболиста Le Figaro.

    Матюиди играет за «Ювентус» с лета 2017 года. В составе «Ювентуса» Блез дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне Матюиди провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых сделал две голевые передачи. 0

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