Клопп о «лучшей команде мира»: Приятно, когда люди так говорят

Главный тренерсчитает, что приятно, когда его команду называют «лучшей в мире». Однако он не сильно это понимает и дал по этому поводу интервью.

«Эта история с "лучшей командой мира"... Я не очень понимаю это. Приятно, когда люди так говорят. Очевидно, что это лучше, чем когда команду называют худшей в мире.

Обычно если говорят о "лучшей команде мира", в голову приходят "Реал" несколько лет назад, "Барселона" несколько лет назад, "Ман Сити" двух предыдущих сезонов и все такое.

Та команда, что у нас есть, — это про отношение к делу в стиле "вперед, вперед и вперед" в сочетании с действительно хорошими игроками. Но я думаю, что "Ливерпуль" — это одна из топ-топ-топ-топ-команд мира», — приводит слова специалиста Sky Sports. 0