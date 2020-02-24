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    Имбула предпочел перейти в «Сочи», а не в «Локомотив»

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    Полузащитник Жильбер Имбула отказал московскому «Локомотиву» ради «Сочи», сообщает итальянский инсайдер Николо Шира.

    Жильбер Имбула
    Жильбер Имбула

    Ранее появилась информация, что конголезец посещал Москву и встречался с руководством «Локомотива» для переговоров, однако затем он предпочел вариант с «Сочи».

    Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко подтвердил переход игрока, Шира утверждает, что переговоры еще продолжаются.

    27-летний Имбула выступал за английский «Сток Сити» с 2017 года, но с тех пор трижды оказывался в других командах на правах аренды, поиграв за «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче».

    22 февраля он стал свободным агентом. 0

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