Имбула предпочел перейти в «Сочи», а не в «Локомотив»

Полузащитникотказал московскомуради, сообщает итальянский инсайдер Николо Шира.

Ранее появилась информация, что конголезец посещал Москву и встречался с руководством «Локомотива» для переговоров, однако затем он предпочел вариант с «Сочи».

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко подтвердил переход игрока, Шира утверждает, что переговоры еще продолжаются.

27-летний Имбула выступал за английский «Сток Сити» с 2017 года, но с тех пор трижды оказывался в других командах на правах аренды, поиграв за «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче».

22 февраля он стал свободным агентом. 0