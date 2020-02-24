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    Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что в команду должен перейти 27-летний хавбек сборной ДР Конго Жанелли Имбула.

    Жанелли Имбула
    Жанелли Имбула

    Африканец пополнит «Сочи» на правах свободного агента. Зимой 2016-го Имбула стал рекордным трансфером «Сток Сити» — 18,3 млн фунтов, но после нескольких сезонов в арендах, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

    «Да, "Сочи" отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт.

    В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в "Монако".

    Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в "Сочи" у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.

    Уверен ли, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе? Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет.

    К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс». 0

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