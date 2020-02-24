Гвардиола: Понимаю, насколько сложно «Ман Сити» будет с «Реалом»

Главный тренерподелился своим мнением о противостоянии с мадридскимв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Понимаю, насколько сложно нам будет противостоять команде с игроками такого уровня. Даже не знаю, сколько раз они играли в финале Лиги чемпионов и выигрывали трофей. У нас, возможно, лишь Клаудио Браво.

Но у нас есть желание быть собой. Мы можем выиграть или проиграть, но мы должны пытаться оставаться собой на протяжении 180 минут дуэли с "Реалом".

Это настоящее испытание. Мы мечтаем однажды выиграть Лигу чемпионов, но для этого нам все равно придется встречаться с командами такого уровня», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Встреча «Манчестер Сити» — «Реал» пройдет 26 февраля в Мадриде. Начало в 23:00 по московскому времени. 0