Флик: У Лэмпарда молодая команда, которая играет очень раскованно

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Хочу сделать комплимент Фрэнку Лэмпарду. У него молодая команда, которая играет очень раскованно.

Быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома.

Кроме матча с "Лейпцигом", мы забивали во всех турах [в бундеслиге]. В этом отношении наш результат впечатляет.

Очень жду этой игры. Давно ждал матча на этом стадионе. Я бывал здесь несколько раз, в том числе с "Айнтрахтом" в прошлом сезоне. Это будет особенный матч.

Всегда радуюсь, когда вижу, что [Филиппе Коутиньо] исполняет на тренировках. Он помешан на футболе. Иногда он слишком много требует сам от себя, всегда хочет решить исход матча. Я очень высоко ценю его как футболиста и как человека.

Роберт Левандовски показывает лучший футбол в своей жизни, он исполнен веры в себя и набрал ход. Надеемся, против "Челси" он продолжит в том же духе. Он очень важен для нас», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0