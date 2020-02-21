ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
  • 15:22
    • «Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом
  • 15:10
    • Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Гендиректор «Рубина»: О расторжении контракта с Тарасовым речи не идет

    Футбол Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости.

    «К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона.

    Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации.

    О расторжении контракта, конечно, речи не идет. Дима — игрок "Рубина", часть нашей семьи», — цитирует Сайманова «РИА Новости».

    Предполагается, что на восстановление хавбека уйдет два-три месяца. Три дня назад Тарасов заключил с клубом контракт до конца сезона. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • Вчера в 21:09
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Падерборн»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача Вчера в 13:330
  • 09:31
    • «Лос-Анджелес» одержал победу над «Флоридой». Барков сделал дубль
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 18:48
    • Васильков: В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет
  • 18:33
    • Полузащитник «Ливерпуля» выбыл из строя на три недели
  • 18:16
    • Гендиректор «Рубина»: О расторжении контракта с Тарасовым речи не идет
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 16:53
    • «Ювентус» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити»
  • 16:05
    • Брэйтуэйт включен в заявку «Барселоны» на матч с «Эйбаром»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие