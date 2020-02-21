Гендиректор «Рубина»: О расторжении контракта с Тарасовым речи не идет

Генеральный директор «Рубина»прокомментировал травму полузащитника

Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости.

«К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона.

Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации.

О расторжении контракта, конечно, речи не идет. Дима — игрок "Рубина", часть нашей семьи», — цитирует Сайманова «РИА Новости».

Предполагается, что на восстановление хавбека уйдет два-три месяца. Три дня назад Тарасов заключил с клубом контракт до конца сезона. 0