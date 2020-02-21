Полузащитник «Ливерпуля» выбыл из строя на три недели

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о сроках восстановления полузащитника, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(0:1).

«Травма Хендерсона могла оказаться и серьёзнее. Он повредил заднюю поверхность бедра. Сейчас в Премьер-лиге эта травма носит иной характер, посмотрите на Кейна.

Что касается Джордана, он выбыл на три недели или около того, и это не здорово. Но нам повезло.

Хендо невероятно важен, и не только на поле. С учётом его позиции мы имеем возможность отреагировать, и мы это сделаем.

Надеюсь, с другими нашими полузащитниками ничего не случится. У каждого из них есть шанс. Но Хендо и так не сыграл бы все матчи до конца сезона», — цитирует Клоппа Liverpool Echo. 0