ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуЛукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы
  • 18:55
    • «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
  • 16:33
    • Гараничев включен в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020
  • 16:17
    • Стали известны детали травмы Тарасова
  • 15:22
    • «Рубин» хочет подписать Шатова свободным агентом
  • 15:10
    • Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Полузащитник «Ливерпуля» выбыл из строя на три недели

    Футбол Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Лига чемпионов Атлетико Футбол Испании Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон

    «Травма Хендерсона могла оказаться и серьёзнее. Он повредил заднюю поверхность бедра. Сейчас в Премьер-лиге эта травма носит иной характер, посмотрите на Кейна.

    Что касается Джордана, он выбыл на три недели или около того, и это не здорово. Но нам повезло.

    Хендо невероятно важен, и не только на поле. С учётом его позиции мы имеем возможность отреагировать, и мы это сделаем.

    Надеюсь, с другими нашими полузащитниками ничего не случится. У каждого из них есть шанс. Но Хендо и так не сыграл бы все матчи до конца сезона», — цитирует Клоппа Liverpool Echo. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными
  • 19/02/2020 в 18:38
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Падерборн»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне«Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача Вчера в 13:330
  • 09:31
    • «Лос-Анджелес» одержал победу над «Флоридой». Барков сделал дубль
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • Экспресс дня

  • «Челси» должен прервать свою серию
  • 5.35
    •
  • 18:48
    • Васильков: В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет
  • 18:33
    • Полузащитник «Ливерпуля» выбыл из строя на три недели
  • 18:16
    • Гендиректор «Рубина»: О расторжении контракта с Тарасовым речи не идет
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 16:53
    • «Ювентус» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити»
  • 16:05
    • Брэйтуэйт включен в заявку «Барселоны» на матч с «Эйбаром»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие