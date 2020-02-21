Хавбек «Спартака» перешел в «Крылья Советов»

Самарские объявили о переходе нападающего «Спартака»

20-летний футболист перешел в самарский клуб на правах аренды до конца сезона и дозаявлен под 15-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Глушенков прошел два зимних сбора в основе красно-белых, а на третий отправился в составе «Спартака-2». Вариант с самарским клубом возник в последний день дозаявок.

Кроме того, с «Крыльями Советов» подписал контракт иракский полузащитник Сафаа Хади Абдулла Аль-Фураиджи.

Соглашение рассчитано на два с половиной года. Новичок самарцев будет заявлен как Сафаа под седьмым номером.

В «Крылья Советов» игрок перешел из багдадского клуба «Аль-Шорта». Этот клуб является чемпионом иракской премьер-лиги-2018/19.

Сафаа также является игроком национальной сборной Ирака. На его счету 26 игр. 0