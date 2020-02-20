«Хетафе» — «Аякс»: счет матча 2:0, обзор голов

Амстердамскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет был открыт на 37-й минуте. Матиас Оливера с левого края штрафной прострелил на 11 метров, где оставили одного Дейверсона, который в касание и переправил мяч в ворота «Аякса».

А уже в компенсированное время Кенеди с линии штрафной пробил в сторону ворот голландцев, мяч по пути задел защитника и влетел точно в угол.

Ответная встреча пройдет 27 февраля в Амстердаме.