«Хетафе» — «Аякс»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет был открыт на 37-й минуте. Матиас Оливера с левого края штрафной прострелил на 11 метров, где оставили одного Дейверсона, который в касание и переправил мяч в ворота «Аякса».
А уже в компенсированное время Кенеди с линии штрафной пробил в сторону ворот голландцев, мяч по пути задел защитника и влетел точно в угол.
Ответная встреча пройдет 27 февраля в Амстердаме.
Лига Европы. 1/16 финала
«Хетафе» — «Аякс» — 2:0 (1:0)
Голы: Дейверсон, 38 (1:0). Кенеди, 90+3 (2:0)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 89), Максимович, Арамбарри, Мата (Хорхе Молина, 72), Дейверсон (Анхель, 57)«Аякс» (Голландия): Варела, Блинд, Тальяфико, Альварес (Схюрс, 68), Мартинес, Дест, Тадич, Зиех, ван де Бек, Бабел, Траоре (Хюнтелар, 67)Предупреждения: Альварес, 36. Даконам, 44. Тальяфико, 54. Ньом, 55. Бабел, 55. Оливера, 57