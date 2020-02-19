Тухель: ПСЖ не хватало терпения и своевременных действий в атаке

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй.

Знаю, когда результат неидеален, легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случиться. Для меня это вопрос не структуры, а качества игры», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится во Франции 11 марта. 0