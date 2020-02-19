ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешБлестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • 00:57
    • Дубль Холанна принес «Боруссии» Д победу над ПСЖ
  • 00:52
    • Гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Ливерпулем»
  • 00:33
    • Месси о награде «Спортсмен года»: Для меня было настоящей честью получить награду
  • 22:06
    • Юрлова-Перхт одна представит Россию в масс-старте на ЧМ в Антерсельве
  • 21:53
    • Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
    Все новости спорта

    Тухель: ПСЖ не хватало терпения и своевременных действий в атаке

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Боруссия Д Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй.

    Знаю, когда результат неидеален, легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случиться. Для меня это вопрос не структуры, а качества игры», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Ответная игра состоится во Франции 11 марта. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»
  • 17/02/2020 в 02:08
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
  • 1.69
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» в гостях не будет закрываться
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Поможет ли опыт ЛЧ «Валенсии» на «Сан-Сиро»?
  • «Аталанта» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ман Сити» прервет серию неудач
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виллиан Жозе Футбол Трансферный дайджест. 11-17 февраляКто заменит Дембеле в «Барселоне», за кем охотится «Ливерпуль», куда отправляют Агуэро и другие трансферные новости последних дней 17/02/2020 в 21:080
  • 07:20
    • Холанн: Я хочу быть первым в списке бомбардиров
  • 07:05
    • Тухель: ПСЖ не хватало терпения и своевременных действий в атаке
  • 01:57
    • Симеоне: Сегодня команда и болельщики были одним целым
    Зинедин Зидан Футбол Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победыРеакция прессы на матч «Реал» — «Сельта» 17/02/2020 в 20:480
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Аталанта» удивлять в ЛЧ?
  • 2.94
    •
  • 01:50
    • Клопп: Мы принимаем это поражение. Жду ответного матча
  • 01:30
    • Кимпембе: Мы были очень небрежны в первом тайме матча с «Боруссией»
  • 01:14
    • Селадес: В Лиге чемпионов «Валенсия» стабильно показывает хороший футбол
    Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл Футбол «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силуМерсисайдцы с большим трудом смогли одолеть главного аутсайдера чемпионата Англии 17/02/2020 в 14:020
  • 23:51
    • «Интер» и «Барселона» в мае проведут переговоры по Мартинесу
  • 23:39
    • «Ман Сити» просит «Баварию» включить Гнабри в сделку по Сане
  • 22:53
    • Холанд станет первым, кто сыграет в одном розыгрыше ЛЧ за две команды
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спортинг — Истанбул
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.23
  • Прогноз на матч Копенгаген — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие