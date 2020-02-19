Клопп: Мы принимаем это поражение. Жду ответного матча

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал поражение от(0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайцы пропустили единственный мяч уже на 4-й минуте (отличился Сауль) и не смогли отыграться.

«Когда проигрываешь с минимальным счетом такой команде, как "Атлетико", приходится сложно, потому что соперник сразу же начинает играть на удержание счета.

Даже нулевая ничья устроила бы их сегодня. Мы принимаем это поражение. Жду ответного матча.

У Хендерсона была проблема с задней поверхностью бедра. Я снял его с игры, чтобы приберечь, но сейчас я не могу сказать с уверенностью, что с ним. Надо подождать», — сказал Клопп в интервью BT Sport.

Ответный матч пройдет 11-го марта в Ливерпуле. 0