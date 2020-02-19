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    Андре Гомеш готов вернуться на поле после травмы

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    Португальский полузащитник Андре Гомеш, который пропустил из-за травмы четыре месяца, готов вернуться на поле.

    Андре Гомеш
    Андре Гомеш

    Об этом сообщил главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, передает официальный сайт «ирисок».

    Гомеш готов сыграть в матче АПЛ против «Арсенала», который запланирован на 23 февраля.

    «Он хорошо сыграл в тренировочном матче, играл комфортно, и никаких проблем не наблюдалось. Я считаю, что он будет доступен к матчу с "Арсеналом". Конечно, я должен поговорить с ним о том, как он чувствует себя после такого долго перерыва и своего первого матча. Моё мнение — он готов играть», — сказал Анчелотти.

    «Когда футболист выбывает на долгий срок и возвращается, то лучше выходить на поле в стартовом составе. Так игрок может правильно подготовиться. Это лучше, чем выпускать его со скамейки запасных», — добавил тренер.

    Напомним, Гомеш травмировался в матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», получив перелом голеностопа. 0

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