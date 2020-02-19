Андре Гомеш готов вернуться на поле после травмы

Португальский полузащитник, который пропустил из-за травмы четыре месяца, готов вернуться на поле.

Об этом сообщил главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, передает официальный сайт «ирисок».

Гомеш готов сыграть в матче АПЛ против «Арсенала», который запланирован на 23 февраля.

«Он хорошо сыграл в тренировочном матче, играл комфортно, и никаких проблем не наблюдалось. Я считаю, что он будет доступен к матчу с "Арсеналом". Конечно, я должен поговорить с ним о том, как он чувствует себя после такого долго перерыва и своего первого матча. Моё мнение — он готов играть», — сказал Анчелотти.

«Когда футболист выбывает на долгий срок и возвращается, то лучше выходить на поле в стартовом составе. Так игрок может правильно подготовиться. Это лучше, чем выпускать его со скамейки запасных», — добавил тренер.

Напомним, Гомеш травмировался в матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», получив перелом голеностопа. 0