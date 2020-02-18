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    Загаду: Матчи против «ПСЖ» будут для меня особенными

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    Защитник «Боруссии» Дан-Аксель Загаду поделился ожиданиями от противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Дан-Аксель Загаду
    Дан-Аксель Загаду

    «Я был просто счастлив, когда перешел в "ПСЖ", ведь я родился в Париже. Игра за главный клуб в городе дает тебе шанс выступать перед всеми твоими друзьями.

    Матчи против "ПСЖ" будут для меня особенными, тем более что я впервые сыграю на "Парк-де-Пренс". В составе парижан у меня такой возможности не было. Я всегда был фанатом "ПСЖ", но никогда не выходил на это поле.

    Холанн — хороший парень, любит пошутить. Мы отлично с ним ладим. Во время тренировок он сразу показал, что умеет забивать.

    В его исполнении все выглядит так легко перед воротами. Он хорошо вписывается в нашу команду, умный парень», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч «Боруссия» — ПСЖ пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0

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