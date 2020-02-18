Загаду: Матчи против «ПСЖ» будут для меня особенными

Защитник «Боруссии»поделился ожиданиями от противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я был просто счастлив, когда перешел в "ПСЖ", ведь я родился в Париже. Игра за главный клуб в городе дает тебе шанс выступать перед всеми твоими друзьями.

Матчи против "ПСЖ" будут для меня особенными, тем более что я впервые сыграю на "Парк-де-Пренс". В составе парижан у меня такой возможности не было. Я всегда был фанатом "ПСЖ", но никогда не выходил на это поле.

Холанн — хороший парень, любит пошутить. Мы отлично с ним ладим. Во время тренировок он сразу показал, что умеет забивать.

В его исполнении все выглядит так легко перед воротами. Он хорошо вписывается в нашу команду, умный парень», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Боруссия» — ПСЖ пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0