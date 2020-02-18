Симеоне ожидал, что «Ливерпуль» развалится с уходом Коутиньо

Главный тренер «Атлетико»поделился ожиданиями от противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Как вы знаете, мы идем от игры к игре. Решаем проблемы по мере их возникновения.

Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе.

После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали.

Не сомневаюсь, что этот "Ливерпуль" войдет в историю как великая команда. "Ливерпуль" не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

Критика необходима, она всегда помогает нам прогрессировать. Сейчас нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом.

Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и "Ливерпулю" в ответном поединке на "Энфилде". Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдет на поле.

Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0