«Урал» усилился экс-хавбеком ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКАстал игроком екатеринбургского

Ранее СМИ сообщали, что контракт Ефремова с «Уралом» будет рассчитан на 1,5 года.

Дмитрий Ефремов выступал за московский ЦСКА с декабря 2012 года, проведя 54 матча за армейцев.

Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

❗️ОФИЦИАЛЬНО: Контракт с #ФКУрал заключил экс-полузащитник @pfc_cska Дмитрий Ефремов! 🤝

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Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев! 🏆 pic.twitter.com/Ht8pA8hSD2 — ФК Урал (@FCURAL) February 18, 2020

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