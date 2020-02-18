«Урал» усилился экс-хавбеком ЦСКА

Дмитрий Ефремов
ЦСКА
Ранее СМИ сообщали, что контракт Ефремова с «Уралом» будет рассчитан на 1,5 года.
Дмитрий Ефремов выступал за московский ЦСКА с декабря 2012 года, проведя 54 матча за армейцев.
Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.
❗️ОФИЦИАЛЬНО: Контракт с #ФКУрал заключил экс-полузащитник @pfc_cska Дмитрий Ефремов! 🤝— ФК Урал (@FCURAL) February 18, 2020
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Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев! 🏆 pic.twitter.com/Ht8pA8hSD2