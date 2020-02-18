«Динамо» сыграло вничью в контрольном матче с «Минском»

Счет в матче открыли белорусы — на 26-й минуте гол забил Антон Шрамченко. Спустя две минуты Клинтон Н'Жье сравнял счет.
21 февраля команда Кирилла Новикова завершит игровую программу третьего зимнего сбора матчем против минского «Динамо».
Бело-голубые занимают восьмое место в РПЛ, набрав 19 очков в 24 встречах.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Минск» (Белоруссия) — 1:1 (1:1)
Голы: Н’Жи, 26 — Шрамченко, 24«Динамо»: Сангаре (Мицаев, 46), Соснин (Слепов, 81), Морозов, Евгеньев, Плиев, Хильемарк, Каборе (Р.Денисов, 75), Жоаозиньо (Школик, 71), Панченко (Калачев, 84), Рауш, Н’Жи (Данилин, 71)