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    Бартомеу прокомментировал скандал с критикой игроков

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    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выступил с заявлением относительно последних событий, связанных с клубом.

    Хосеп Мария Бартомеу
    Хосеп Мария Бартомеу

    Ранее появилась информация, что «Барселона» наняла компанию и потратила € 1 млн на поддержку имиджа Бартомеу и критику Месси и других игроков команды, кто не поддерживает совет директоров и руководство клуба.

    «Барселона» никогда не нанимала никакой компании, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо.

    Клуб будет делать это всеми возможными средствами перед теми, кто обвиняет нас в совершении подобных действий. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирму с целью очернения и критики.

    Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Подавляющее большинство организаций и корпораций работает в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт«, — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo. 0

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