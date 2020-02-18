ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешБлестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • 15:56
    • «Барселона» платила за поддержку Бартомеу и очернение игроков команды
  • 15:44
    • «Реалу» интересен полузащитник «Манчестер Сити»
  • 15:27
    • Лидер «Тоттенхэма» перенесет операцию и пропустит несколько недель
  • 15:14
    • Логинов пропустит сингл-микст на чемпионате мира
  • 09:45
    • Тарасов — игрок «Рубина»
    Все новости спорта

    «Барселона» платила за поддержку Бартомеу и очернение игроков команды

    Футбол Барселона Футбол Испании Примера (Ла Лига) Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» платила определённой компании за поддержку президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и критику футболистов команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER со ссылкой на El Larguero.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Как сообщает источник, компания, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу и совета директоров клуба, действительно нанята «Барселоной». Были опубликованы доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга социальных сетей с целью получения определённых знаний».

    «Барселона», в свою очередь, потребовала от испанских СМИ принести извинения и немедленно опубликовать опровержение этой информации.

    Однако было опубликовано досье на 36 страниц, в котором зафиксировано сотрудничество «Барселоны» с данной компанией. Именно она была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других. В договорах упомянуты аккаунты в социальных сетях, на которых следовало произвести атаку. Также появилась информация, что руководителем этой компании является правая рука Бартомеу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
  • Вчера в 21:08
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — ПСЖ
  • 1.67
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в Дортмунде не заставят себя долго ждать
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увезет ли «Ливерпуль» еврокубковую победу из Мадрида?
  • «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» совладать с Вернером и компанией?
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победыРеакция прессы на матч «Реал» — «Сельта» Вчера в 20:480
  • 12:03
    • Устюгов не выступит в оставшихся этапах «Ски Тура»
  • 10:01
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • 12:53
    • УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов сезона-2019/20
    Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл Футбол «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силуМерсисайдцы с большим трудом смогли одолеть главного аутсайдера чемпионата Англии Вчера в 14:020
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Аталанта» удивлять в ЛЧ?
  • 2.94
    •
  • 12:37
    • Тарасов: Мне выпал шанс вернуться в большой футбол
  • 12:20
    • Облак: «Атлетико» должен провести с «Ливерпулем» лучший матч в сезоне
  • 11:49
    • Гари Невилл: «Ман Сити» победит УЕФА в судах
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», «Челси» проиграл «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ 01:040
  • 11:34
    • Защитник «Краснодара» выбыл почти на два месяца
  • 00:41
    • «Милан» на своем поле обыграл «Торино»
  • 23:48
    • Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов рублей
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.35
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Сепахан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие