Александер-Арнолд: У нас хорошие воспоминания о «Метрополитано»

Защитник «Ливерпуля»рассказал, чего ждет от матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас хорошие воспоминания о "Метрополитано", здесь сбылись многие наши мечты, но мы не слишком фокусируемся на прошлом. Наша цель — уехать отсюда с шансами на выход в следующую стадию.

Джо Гомес просто великолепен. Мы видели это и в прошлом сезоне. Травмы его подкосили, но он проявил терпение. И как только получил свой шанс — ухватился обеими руками.

Все три наших центральных защитника вместе с Вирджилом [ван Дейком] — игроки мирового уровня. Мы не удивлены, что они показывают такой футбол.

Мы хотим достичь максимума. Наша концентрация не изменилась. Мы уважаем соперников настолько, насколько возможно.

Если у нас будет правильный настрой, то будут шансы в любом соревновании. Мы подходим к этому с уверенностью.

Чтобы описать Алиссона, не хватит слов. Это невероятный вратарь. Его игру невозможно принимать как должное. Кипер мирового уровня. Вообще, наверное, лучший в мире.

Я ему очень благодарен. Он проводит сухие матчи и делает так, что это выглядит так легко», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0