Челси — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.02.2020)

Составы команд:
«Челси»: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, N'Golo Kante, Виллиан, Педро Родригес, Вилли Кабальеро, Матео Ковачич, Миши Батшуайи, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Брендон Уильямс.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.