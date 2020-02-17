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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.02.2020)

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    В 23:00 в АПЛ начнётся матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Челси»: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, N'Golo Kante, Виллиан, Педро Родригес, Вилли Кабальеро, Матео Ковачич, Миши Батшуайи, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Брендон Уильямс.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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