ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» с трудом победила «Хетафе»На правильном пути, но с проблемным Месси. «Барселона» победила «Хетафе»
  • 13:45
    • Marca: Фёдор Смолов перешёл в «Сельту», чтобы освежить память о России-матушке
  • 13:34
    • Назначены арбитры на первые матчи 1/8 Лиги чемпионов
  • 11:08
    • «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года
  • 09:25
    • Василевский обновил свой рекорд в «Тампе»
  • 07:38
    • Почеттино и Роджерс могут сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Зидан: У «Ман Сити» появится дополнительная мотивация в игре с «Реалом»

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    L’Equipe опубликовал интервью главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, который поделился своим мнением о приключившемся с «Манчестер Сити».

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Сливочные» примут «горожан» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля. Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.

    «Это отличная команда, соперник, с которым будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет огромная мотивация.

    Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло. У соперника появится дополнительная мотивация», — заявил француз в интервью.

  • «Манчестер Сити» могут лишить золотых медалей 2014 года
  • Читайте по теме

    • Напомним, что УЕФА приняло решение исключить «шейхов» из Лиги чемпионов на два года. Также есть вероятность, что клуб лишат медалей 2014 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
  • Вчера в 22:18
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Сельта»
  • 2.00
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» без боя не отдаст лидерство
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лилль» — «Марсель»: как сыграют лидеры Лиги 1?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов против «Реала»Обзор матчей 24 тура Примеры 00:570
  • 13:26
    • Зидан: У «Ман Сити» появится дополнительная мотивация в игре с «Реалом»
  • 12:10
    • «Реал» готов заплатить внушительную сумму за лидера «Ман Сити»
  • 11:56
    • Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:030
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 12:58
    • Гризманн: Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом
  • 12:43
    • ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах Аллегри
  • 12:26
    • «Ювентус» намерен продлить контракт с Буффоном
    Кевин де Брюйне Футбол «Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?Действующий чемпион Англии не сможет играть на евроарене в следующие два сезона Вчера в 14:550
  • 11:39
    • Кокорин просил у «Зенита» старые условия контракта
  • 11:24
    • «Ротор» подписал воспитанника «Спартака»
  • 09:55
    • «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Леганес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие