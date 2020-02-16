Зидан: У «Ман Сити» появится дополнительная мотивация в игре с «Реалом»

L’Equipe опубликовал интервью главного тренера мадридского, который поделился своим мнением о приключившемся с

«Сливочные» примут «горожан» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля. Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.

«Это отличная команда, соперник, с которым будет очень сложно. Из-за произошедшего у них будет огромная мотивация.

Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло. У соперника появится дополнительная мотивация», — заявил француз в интервью.

Напомним, что УЕФА приняло решение исключить «шейхов» из Лиги чемпионов на два года. Также есть вероятность, что клуб лишат медалей 2014 года. 0