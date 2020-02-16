«Рубин» хотел бы усилить позицию левого защитника, рассказал Слуцкий

Главный тренер казанского «Рубина»сообщил, что считает проблемной позицию левого защитника в команде.

Слуцкий возглавил команду в конце прошлого года, сменив на тренерском мостике Романа Шаронова.

«Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или разнообразить её.

Потому что Поярков и Степанов — два молодых футболиста, оба нестабильные, хотя у обоих есть определенный набор качеств.

Хочется найти внутри варианты, которые бы были конкурентоспособны.

Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников — это однозначно. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков.

Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом», — рассказал Слуцкий клубной пресс-службе.

В чемпионате России казанцы расположились на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав после 19 туров 19 очков. 0