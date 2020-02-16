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    «Рубин» хотел бы усилить позицию левого защитника, рассказал Слуцкий

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    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что считает проблемной позицию левого защитника в команде.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Слуцкий возглавил команду в конце прошлого года, сменив на тренерском мостике Романа Шаронова.

    «Не буду скрывать, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или разнообразить её.

    Потому что Поярков и Степанов — два молодых футболиста, оба нестабильные, хотя у обоих есть определенный набор качеств.

    Хочется найти внутри варианты, которые бы были конкурентоспособны.

    Зуев с высокой скоростью, может играть в длинный фланг и в атаке будет точно выглядеть лучше наших номинальных защитников — это однозначно. Вопрос в том, хватит ли ему оборонительных навыков.

    Посмотрим, но я скажу так: это эксперимент, который может привести к тому, что это будет основная позиция Зуева, так и к тому, что он лишь останется экспериментом», — рассказал Слуцкий клубной пресс-службе.

    В чемпионате России казанцы расположились на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав после 19 туров 19 очков. 0

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