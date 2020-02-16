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    «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

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    «Ливерпуль» накануне одержал выездную победу над «Норвичем» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии.

    «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
    «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы

    Благодаря этой виктории «красные» набрали 76 очков после 26 матчей, установив рекорд тем самым рекорд топ-5 европейских лиг.

    Предыдущий рекорд принадлежал «Баварии». В сезоне-2013/14 мюнхенцы под руководством Хосепа Гвардиолы имели 74 очка после 26 туров Бундеслиги (24 победы и две ничьи).

    При этом мерсисайдцы вышли на пятое место среди топ-5 европейских лиг по продолжительности беспроигрышной серии (43 встречи), сравнявшись по этому показателю с «Барселоной». 0

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