Кокорин просил у «Зенита» старые условия контракта

Стали известны условия по новому контракту, которые озвучил нападающийруководству

Как сообщает «Бизнес Online», петербургский клуб предложил 28-летнему форварду контракт на два с половиной года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Сам же игрок просил четырехлетний контракт, по которому он получал бы четыре миллиона в год.

Однако, руководство «Зенита» не уверено, что Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после годичного простоя, поэтому и предлагает зарплату почти вдвое меньше.

Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2020 года. На данный момент футболист находится в расположении «Сочи», но его переход на правах аренды пока не состоялся. 0