ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингПисьма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
  • 00:38
    • «Аталанта» нанесла поражение «Роме»
  • 00:22
    • Кулижников вслед за Ворониной обновил мировой рекорд на ЧМ
  • 23:41
    • Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м
  • 23:17
    • Садулаев и Тускаев — чемпионы Европы по борьбе
  • 22:20
    • Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
    Все новости спорта

    «Аталанта» нанесла поражение «Роме»

    «Аталанта» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Аталанта» в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыграла «Рому» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Волки» открыли счет на последней минуте первого тайма, когда Эдин Джеко обокрал Хосе Паломино, подошел к штрафной площади и низом точно пробил в дальний угол чужих ворот.

    Бергамцы отыгрались спустя пять минут после перерыва. Последовала подача с углового, Берат Джимсити головой переправил мяч на дальнюю штангу, где Хосе Паломино вколотил сферу в сетку.

    Еще через девять минут хозяева были впереди. Только вышедший на замену Марио Пашалич блестящим ударом закрутил мяч точно в верхний угол.

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место (45 очков), а «Рома» — пятое (39 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
  • 14/02/2020 в 02:05
    •
  • Прогноз
  • «Удинезе» — «Верона»
  • 2.25
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов «Сельте» достойно сыграть с «Реалом»?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» без боя не отдаст лидерство
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лилль» — «Марсель»: как сыграют лидеры Лиги 1?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кевин де Брюйне Футбол «Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?Действующий чемпион Англии не сможет играть на евроарене в следующие два сезона Вчера в 14:550
  • 17:55
    • Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону
  • 19:22
    • «Лейпциг» на своем поле разгромил «Вердер»
  • 19:17
    • «Ак Барс» в Казани победил «Спартак»
    Джейми Варди Футбол «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшиеVAR помог «Лестеру» избежать гостевого поражения, но и добыть победу команде не удалось Вчера в 13:040
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Реал» победную серию?
  • 3.51
    •
  • 01:38
    • Хавбек «Ахмата» Швец выбыл на месяц
  • 01:26
    • Фаткулина завоевала серебро ЧМ на дистанции 1000 метров
  • 00:54
    • «Гранада» вырвала победу у «Вальядолида»
    Хосеп Гвардиола Футбол Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионовЗа что УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона Вчера в 00:030
  • 19:09
    • ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле
  • 17:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
  • 15:58
    • ЦСКА разгромил швейцарский клуб в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вегас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Леганес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие