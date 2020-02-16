«Аталанта» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыграла— 2:1.

«Волки» открыли счет на последней минуте первого тайма, когда Эдин Джеко обокрал Хосе Паломино, подошел к штрафной площади и низом точно пробил в дальний угол чужих ворот.

Бергамцы отыгрались спустя пять минут после перерыва. Последовала подача с углового, Берат Джимсити головой переправил мяч на дальнюю штангу, где Хосе Паломино вколотил сферу в сетку.

Еще через девять минут хозяева были впереди. Только вышедший на замену Марио Пашалич блестящим ударом закрутил мяч точно в верхний угол.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место (45 очков), а «Рома» — пятое (39 очков). 0