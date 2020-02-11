Нигматуллин: Семин — легенда, не хотелось бы раньше времени отправлять его на пенсию

Экс-голкипер московского «Локомотива»прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба

«Мне не хотелось бы раньше времени отправлять Семина на пенсию.

Информация о том, что с ним не хотят продлевать контракт, могла поступить искусственно — возможно, кто-то хочет продвинуть свою кандидатуру. Я поверю лишь официальному заявлению клуба.

Но если это подтвердится, для меня это, безусловно, будут печальные новости. Семин — живая легенда российского футбола и "Локомотива".

Но, конечно, такие моменты неизбежно наступают — все великие уходят. Как заканчивается спортивная карьера, так заканчивается и тренерская», — заявил Нигматуллин в интервью RT.

В августе 2016 года Семин в четвертый раз за карьеру возглавил «Локомотив». В 2018 под его руководством железнодорожники впервые за 14 лет завоевали чемпионский титул (третий в истории клуба).

Два предыдущих комплекта золотых медалей тоже были выиграны при Юрии Павловиче — в 2002 и 2004 годах.

«Найти замену Сёмину, конечно, будет непросто. Вообще любому тренеру в "Локомотиве" всегда непросто, потому что его неизбежно сравнивают с Сёминым.

Он пользуется большой любовью, и, для того чтобы добиться успеха, новому специалисту нужно будет как минимум выиграть чемпионство», — заявил Нигматуллин RT.

Также экс-игрок «Локомотива» посоветовал бывшему клубу обратить внимание на молодых отечественных тренеров, приведя в пример наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Что касается потенциальной замены, то я не буду называть конкретные фамилии, не буду никого лоббировать, так как я, будучи агентом, тоже связан с некоторыми людьми.

Но, на мой взгляд, железнодорожникам нужен молодой российский тренер. Я вообще во всём поддерживаю отечественного производителя, кроме разве что автомобилестроения.

Да, с приглашением молодого российского специалиста всегда связан некий риск, но вот "Зенит", например, рискнул с Семаком и не прогадал. К сожалению, команда не играет в еврокубках, но, похоже, станет чемпионом России», — добавил Нигматуллин. 0