«Локо» допустит ошибку, если не продлит контракт с Сёминым, считает Игнатьев

Бывший главный тренер сборной Россииподелился своим отношением к возможному уходу из «Локомотива» главного тренера команды

«Как можно относиться к информации о том, что "Локомотив", возможно, не будет продлевать контракт с Сёминым? Как к не совсем нормальной и адекватной мысли.

Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его ещё лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности.

А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат.

Любому тренеру после Сёмина будет тяжело приходить на место мэтра, будет сложно чем-то удивить футболистов, а значит, и заставить их быть ещё более мотивированными на успех.

Даже не хочу думать о том, кто может возглавить команду вместо него. Это была бы ошибка», — заявил Игнатьев RT.

Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» в общей сложности более 20 лет, впервые возглавив клуб в 1986 году.

«В случае, если "Локомотив" не даст Сёмину новый контракт тренера, то они просто обязаны предложить ему должность в структуре клуба.

Это в интересах железнодорожников, в интересах болельщиков, которые свыклись с Юрием Павловичем и понимают, как много он сделал для команды. Нужно обязательно подумать об этом, ведь лучше Сёмина вряд ли кто-то будет», — сказал Игнатьев. 0