«Челси» — самый прибыльный клуб на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель

заработал больше всех за два последних трансферных окна, передает CIES Football Observatorу.

Баланс лондонского клуба составил плюс 205 миллиона евро. За этот период «синие» продали 16 игроков на 250 миллионов евро, купив лишь Матео Ковачича за 45 миллиона. Правда, это объясняется запретом на покупку новых игроков, который действовал в отношении «Челси» до зимы 2020 года.

Второе и третье места по этому показателю у «Бенфики» и «Аякса» — соответственно 166 и 137 миллионов евро.

Наиболее убыточным клубом оказался мадридский «Реал». С лета 2019 года по февраль 2020 мадридцы потеряли на переходах 181 миллион евро, потратив на приобретений новых игроков 330 миллионов и заработав на продажах 149 миллиона.

На втором месте «Астон Вилла» (-169 миллиона), на третьем — «Барселона» (-166 миллиона). 0