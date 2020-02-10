Для Месси не будет проблемой выступать в АПЛ, считает Кака

Экс-игрок «Милана» и сборной Бразилиипрокомментировал возможный переход«Барселоны» в «Манчестер Сити».

«Со стороны действительно трудно сказать что-то, чего ты не знаешь. Я не знаю, хочет ли Месси уйти. Я могу его представить в другой лиге. Для него не будет проблемой выступать в АПЛ или топ-клубе из других трех лучших чемпионатов Европы.

Здесь вопрос в том, что он хочет для своей карьеры. Трудно видеть, как он играет за другой клуб, но он мог бы сказать: "Все в порядке, мне пора меняться, у меня будет другой опыт. Я буду лучшим футболистом в мире и в другой команде". — цитирует Кака Sky Sports.

Напомним, контракт 32-летнего игрока с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду этим летом. 0