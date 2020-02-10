Лукаку: Менталитет этого «Интера» — отказ сдаваться и желание победить

Нападающийпрокомментировал победу над(4:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Вторая половина матча была великолепной. Я думаю, что мы предоставили "Милану" слишком много пространства в первом тайме, они заслуживает похвалы за игру на этом отрезке.

Мы играли с другой интенсивностью после перерыва, в итоге заслужили победу. Первый тайм был тяжелым для нас, но все на стадионе видели менталитет этого "Интера" — отказ сдаваться и желание победить. Всегда говорю, что самое важное — работа команды.

Все это благодаря моим товарищам по команде, тренеру и его штабу. Когда приехал в Италию, знал, что это самая сложная лига для нападающего. Но они действительно помогли мне освоиться», — цитирует бельгийца Football Italia.

Команда Антонио Конте сместила «Ювентус» с первого места в таблице Серии А, набрав 54 очка. В активе «Милана» — 32 очка и 10-я позиция. 0