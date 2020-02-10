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    «Интер» одержал волевую победу в миланском дерби

    «Интер» — «Милан»: счет матча 4:2, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Миланом» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 40-й минуте открыли гости. С правого фланга прошла подача в штрафную «Интера», Ибрагимович скинул мяч во вратарскую, Паделли не успел сыграть на перехвате, позволив Ребичу в касание поразить цель.

    В добавленное к первому тайму время «Милан» удвоил преимущество. После подачи от угла поля Кессье через удачный отскок переправил мяч к дальней штанге, откуда Ибрагимович головой пробил в противоход вратарю.

    «Интер» отквитал один мяч на 52-й минуте — Брозович с лёта с радиуса штрафной пробил точно под дальнюю штангу.

    Спустя две минуты счет сравнялся. Прошёл проникающий пас Година в лицевую на Санчеса, Алексис развернулся и покатил мяч в центр штрафной, откуда Весино пробил в цель при отыгранном уже вратаре.

    На 70-й минуте хозяева повели в счете. Подача Кандревы от угла поля в центр штрафной «Милана» привела к удару де Врея в падении головой — мяч завернул в ворота.

    А на третьей компенсированной минуте. Весино подержал мяч у углового флажка, далее сделал пас в лицевую на Мозеса, тот заброс исполнил во вратарскую «Милана», а уже Лукаку продавил защитника и головой отправил мяч в сетку ворот.

    Команда Антонио Конте сместила «Ювентус» с первого места в таблице Серии А, набрав 54 очка. В активе «Милана» — 32 очка и 10-я позиция. 0

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