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    «Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА

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    «Зенит» и ЦСКА провели контрольный матч на сборе в испанской Ла-Нусии.

    «Зенит» — ЦСКА
    «Зенит» — ЦСКА

    Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2.

    К перерыву ЦСКА лидировал благодаря голам Кристияна Бистровича и Федора Чалова. Однако во втором тайме «Зенит» забил три гола за пять минут. Отличились Артем Дзюба, который сделал дубль, и Сердар Азмун.

    Товарищеский матч
    «Зенит» — ЦСКА — 3:2 (0:2)
    Голы: Бистрович, 22 (0:1). Чалов, 43 (0:2). Дзюба, 59 (1:2). Дзюба, 61 (2:2). Азмун, 64 (3:2)«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси (Мусаев, 80), Азмун, ДзюбаЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов
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