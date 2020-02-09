«Спартак» продлил контракт с 36-летним ветераном

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение «красно-белых» с ветераном рассчитано до лета 2021 года.

Ещенко выступает за московский клуб с лета 2016 года. За это время он провел 86 матчей. В 2017 году Андрей стал в составе «красно-белых» чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Примечательно, что «Спартак» сообщил о продлении контракта в день рождения защитника. 9 февраля ему исполнилось 36 лет.

«ФК "Спартак-Москва" поздравляет Андрея с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с "красно-белыми"!», — говорится в сообщении. 0