«Рубин» разгромил латвийский «Спартак» в контрольном матче

Казанскийна сборе в Турции провел контрольный матч противиз Юрмалы.

Встреча завершилась разгромной победой «Рубина» со счетом 4:1.

Дублем в составе «Рубина» отметился Солтмурад Бакаев, который провел на поле всего 20 минут и был заменен из-за травмы.

Еще по голу у казанцев провели Зурико Давиташвили и Иван Игнатьев, который реализовал пенальти.