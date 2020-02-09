«Рубин» разгромил латвийский «Спартак» в контрольном матче

Игроки «Рубина»
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Встреча завершилась разгромной победой «Рубина» со счетом 4:1.
Дублем в составе «Рубина» отметился Солтмурад Бакаев, который провел на поле всего 20 минут и был заменен из-за травмы.
Еще по голу у казанцев провели Зурико Давиташвили и Иван Игнатьев, который реализовал пенальти.
Товарищеские матчи
«Рубин» (Россия) — «Спартак» Ю (Латвия) — 4:1 (1:0)
Голы: Давиташвили, 8 (1:0). Бакаев, 50 (2:0). Бакаев, 58 (3:0). Игнатьев, 65 — с пенальти (4:0). Белакович, 90+1 — с пенальти (4:1)«Рубин»: Дюпин, Сантос, Старфельт, Данченко, Иг.Коновалов, Степанов (Башкиров, 60), Давиташвили (Макаров, 46), Кварацхелия (Марков, 46), Евтич (Бакаев, 46. Степанов, 67), Абильдгор (Могилевец, 60), Игнатьев