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    «Бавария» намерена купить Хаверца у «Байера»

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    Как сообщает Sport1.de, «Бавария» планирует провернуть трансфер молодого полузащитника Кая Хаверца, который выступает в «Байере».

    Кай Хаверц
    Кай Хаверц

    По данным издания, «леверкузенцы» могут запросить за футболиста около 130 млн евро. Известно, что в трансфере этого игрока сильно заинтересован главный тренер «баварцев» Ханс-Дитер Флик.

    В руководстве «Баварии» считают, что это слишком высокая плата за Хаверца, поэтому непонятно, дадут ли на эту сделку нужную сумму денежных средств.

    Кай Хаверц вырос и заиграл в системе «Байера». Сейчас игрок регулярно подпускается к основному составу. За 18 матчей в Бундеслиге полузащитник отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. 0

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