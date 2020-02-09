«Бавария» намерена купить Хаверца у «Байера»

Как сообщает Sport1.de,планирует провернуть трансфер молодого полузащитника, который выступает в

По данным издания, «леверкузенцы» могут запросить за футболиста около 130 млн евро. Известно, что в трансфере этого игрока сильно заинтересован главный тренер «баварцев» Ханс-Дитер Флик.

В руководстве «Баварии» считают, что это слишком высокая плата за Хаверца, поэтому непонятно, дадут ли на эту сделку нужную сумму денежных средств.

Кай Хаверц вырос и заиграл в системе «Байера». Сейчас игрок регулярно подпускается к основному составу. За 18 матчей в Бундеслиге полузащитник отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. 0