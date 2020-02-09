Гончаренко: Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить свое состояние

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в товарищеском матче.

«Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки.

Игра с "Зенитом" поможет нам трезво оценить свое состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату.

Если атакой я доволен — в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с "Зенитом" их вскрыла.

Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счете. Затем "Зенит" изменил схему, и мы немножко растерялись.

Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить», — цитирует специалиста «Чемпионат». 0