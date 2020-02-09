«Эспаньол» минимально одолел «Мальорку»

Игроки «Эспаньола»
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Три очка хозяевам поля принес гол Рауля Де Томаса на 58-й минуте встречи.
«Эспаньол» благодаря этой победе набрал 18 очков и после своего матча поднялся на 19-е место в Примере. У «Мальорки» также 18 очков, команда располагается на 17-й позиции.
Примера. 23-й тур
«Эспаньол» — «Мальорка» — 1:0 (0:0)
Гол: Рауль де Томас, 58«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Виктор Санчес, 72), Дардер (Гомес, 85), Рока, Эмбарба, Кальери (Варгас, 65), Рауль де Томас«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Севилья (Кубо, 65), Посо, Фебас (Кучо Эрнандес, 72), Родригес, Баба, Джуниор (Пратс, 80), БудимирПредупреждения: Андрес Приэто, 5. Вила, 39. Диего Лопес, 54. Севилья, 61. Кабрера, 70. Виктор Санчес, 80. Агбеньеню, 87. Гомес, 90+4