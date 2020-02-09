Дзюба: Интерес со стороны «Тоттенхэма» был

Российский нападающийподтвердил информацию об интересе английскогов зимнее межсезонье.

«Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. Со мной связались на новогодних праздниках — от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но "Зенит" мне сказал: "Нет". Предварительно у меня был разговор с Алексеем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь», — сказал Дзюба в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Чемпионат».

По словам Дзюбы, «Тоттенхэм» хотел арендовать его до конца сезона.

«Если бы "Тоттенхэм" меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был — это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, "Зенит" был не заинтересован», — также рассказал футболист. 0