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    «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рандерсом»

    «Крылья Советов» — «Рандерс»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с датским «Рандерсом» (2:2) в заключительном товарищеском матче в рамках второго тренировочного сбора.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    В составе самарцев голы забили Денис Попович и Антон Терехов. За датчан отличились Марвин Эго и Эмиль Якобсен.

    Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Крылья» обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Крылья Советов» — «Раннерс» — 2:2 (0:1)
    Голы: Рийс, 6 (0:1). Попович, 64 (1:1). Терехов, 72 (2:1). Эго, 82 — с пенальти (2:2)«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан (Кабутов, 78), Карпов, Комбаров, Тимофеев (Мияйлович, 71), Антон, Зиньковский, Терехов, Попович, РадоничПредупреждение: 3 Чернов, 67'.
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