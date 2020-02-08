«Крылья Советов» — «Рандерс»: счет матча 2:2, обзор голов

«Крылья Советов»
«Крылья Советов»
В составе самарцев голы забили Денис Попович и Антон Терехов. За датчан отличились Марвин Эго и Эмиль Якобсен.
Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Крылья» обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.
Товарищеские матчи. Клубы
«Крылья Советов» — «Раннерс» — 2:2 (0:1)
Голы: Рийс, 6 (0:1). Попович, 64 (1:1). Терехов, 72 (2:1). Эго, 82 — с пенальти (2:2)«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан (Кабутов, 78), Карпов, Комбаров, Тимофеев (Мияйлович, 71), Антон, Зиньковский, Терехов, Попович, РадоничПредупреждение: 3 Чернов, 67'.