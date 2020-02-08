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    Жиго считает очень важным кубковый матч против ЦСКА

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал, на что может рассчитывать его команда в оставшейся части сезона.

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго

    «Для нас каждая из оставшихся игр будет как финал. Мы постараемся одержать победы во всех матчах. И еще продолжаем выступать в Кубке России.

    Через этот турнир также можно завоевать путевку в Лигу Европы на будущий сезон. Поэтому грядущая игра против ЦСКА в четвертьфинале Кубка очень важна.

    Никакого давления в связи с дополнительным дерби. Мы просто должны выиграть. Победа в этой встрече для нас невероятно важна.

    Мой дубль в предыдущей встрече? Это уже в прошлом. Сейчас мы должны писать новую историю и проходить дальше в Кубке», — приводят слова Жиго «Известия». 0

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