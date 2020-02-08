Эвертон — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.02.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Лука Динь, Йерри Мина, Морган Шнейдерлен, Бернард, Шеймус Коулман.
«Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Лука Миливоевич, Джеймс Томкинс, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Гари Кэхилл, Висенте Гуайта.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Эвертон» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.