«Байер» — «Боруссия» Д: счет 4:3, обзор голов

В 32 туре немецкой Бундеслигина своем поле одержал победу над дортмундскойсо счетом 4:3.

Счет открыл Фолланд на 20 минуте встречи. Однако через две минуте Хуммельс счет сравнял. Через 11 минут Эмре Джан вывел «шмелей» вперед, но под завесу первого тайма Фолланд снова установил в матче равновесие.

После блестящей комбинации «Боруссия» снова смогла выйти вперед. Геррейро с передачи Хакими пробил в дальний угол.

Все же хозяева оказались сильнее. Сначала вышедший на замену Бэйли в третий раз сравнял счет, а минуту спустя защитник Ларс Бендер вырвал для «фармацевтов» победу в этом матче.

«Байер» пятый с 37 очками. «Боруссия» на третьем месте, имея в своем активе 39 набранных баллов.