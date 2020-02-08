ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол
  • 20:50
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
  • 22:34
    • Гол Ларса Бендера принес «Байеру» три очка в матче с «Боруссией» Д
  • 22:20
    • «Хетафе» дома разгромил «Валенсию»
  • 21:41
    • Гол Пайе принес «Марселю» минимальную победу над «Тулузой»
  • 21:34
    • Головин в старте на матч с «Амьеном»
    Все новости спорта

    Гол Ларса Бендера принес «Байеру» три очка в матче с «Боруссией» Д

    «Байер» — «Боруссия» Д: счет 4:3, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Байер Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 32 туре немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:3.

    Кай Хаверц и Юлиан Брандт
    Кай Хаверц и Юлиан Брандт

    Счет открыл Фолланд на 20 минуте встречи. Однако через две минуте Хуммельс счет сравнял. Через 11 минут Эмре Джан вывел «шмелей» вперед, но под завесу первого тайма Фолланд снова установил в матче равновесие.

    После блестящей комбинации «Боруссия» снова смогла выйти вперед. Геррейро с передачи Хакими пробил в дальний угол.

    Все же хозяева оказались сильнее. Сначала вышедший на замену Бэйли в третий раз сравнял счет, а минуту спустя защитник Ларс Бендер вырвал для «фармацевтов» победу в этом матче.

    «Байер» пятый с 37 очками. «Боруссия» на третьем месте, имея в своем активе 39 набранных баллов.

    Бундеслига. 21 тур
    «Байер» — «Боруссия» Д — 4:3
    Голы: 1:0 — 20 Фолланд, 1:1 — 22 Хуммельс, 1:2 — 33 Джан, 2:2 — 43 Фолланд, 2:3 — 64 Геррейру, 3:3 — 81 Бэйли, 4:3 — 82 Бендер«Байер»: Градецки, Тапсоба, Синкгравен, Та, Бендер, Амири (Драгович, 89), Бендер, Хавертц, Бельараби (Вайзер, 46), Диаби (Бэйли, 71), Фолланд«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Аканджи (Азар, 86), Хуммельс, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо, Джан (Гетце, 87), Брандт (Рейна, 46), ХоландПредупреждения: Бендер (35), Геррейру (39), Фолланд (66)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • По стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семье
  • 14:12
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» М — «Кельн»
  • 2.62
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Боруссия» Д побеждать в чемпионате?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Прервет ли «Порту» беспроигрышную серию «Бенфики»?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сколько мячей атака «Юве» положит «Вероне»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ 17:570
  • 17:27
    • «Эвертон» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас»
  • 17:07
    • «Леванте» прервал серию из четырех поражений
  • 16:03
    • «Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл Кубок «Матч Премьер»
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании Футбол «Барселона» начала проветривать грязное белье на публикеРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Барселона» Вчера в 21:300
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги порадуют голами
  • 5.04
    •
  • 22:11
    • «Реал» опубликовал заявку на матч с «Осасуной»
  • 20:44
    • «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рандерсом»
  • 20:28
    • Олимпийская сборная России уступила Словакии
    Килиан Мбаппе Футбол Вражда Мбаппе и Тухеля — угроза амбициям ПСЖ в Лиге чемпионовКонфликт главного тренера и главной звезды команды может привести к краху Вчера в 16:580
  • 13:44
    • Двум клубам РПЛ интересен защитник «Гамбурга»
  • 12:31
    • Зидан недоволен работой Бэйла
  • 11:48
    • СМИ: Тарасов подписал контракт с «Рубином»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Прогноз на матч Амьен — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ренн — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ницца — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Бостон — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Утрехт — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие