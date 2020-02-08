«Байер» — «Боруссия» Д: счет 4:3, обзор голов

Кай Хаверц и Юлиан Брандт
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Счет открыл Фолланд на 20 минуте встречи. Однако через две минуте Хуммельс счет сравнял. Через 11 минут Эмре Джан вывел «шмелей» вперед, но под завесу первого тайма Фолланд снова установил в матче равновесие.
После блестящей комбинации «Боруссия» снова смогла выйти вперед. Геррейро с передачи Хакими пробил в дальний угол.
Все же хозяева оказались сильнее. Сначала вышедший на замену Бэйли в третий раз сравнял счет, а минуту спустя защитник Ларс Бендер вырвал для «фармацевтов» победу в этом матче.
«Байер» пятый с 37 очками. «Боруссия» на третьем месте, имея в своем активе 39 набранных баллов.
Бундеслига. 21 тур
«Байер» — «Боруссия» Д — 4:3
Голы: 1:0 — 20 Фолланд, 1:1 — 22 Хуммельс, 1:2 — 33 Джан, 2:2 — 43 Фолланд, 2:3 — 64 Геррейру, 3:3 — 81 Бэйли, 4:3 — 82 Бендер«Байер»: Градецки, Тапсоба, Синкгравен, Та, Бендер, Амири (Драгович, 89), Бендер, Хавертц, Бельараби (Вайзер, 46), Диаби (Бэйли, 71), Фолланд«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Аканджи (Азар, 86), Хуммельс, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо, Джан (Гетце, 87), Брандт (Рейна, 46), ХоландПредупреждения: Бендер (35), Геррейру (39), Фолланд (66)