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    Зидан недоволен работой Бэйла

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен работой валлийского нападающего Гарета Бэйла на тренировках, сообщает Marca.

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    По информации источника, Бэйл пропустил матч с «Вальядолидом» из-за повреждения, однако отсутствие валлийца в заявке мадридской команды на игры с «Сарагосой», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» — это решение главного тренера.

    Ранее стало известно, что Бэйл не досмотрел матч своей команды с «Реал Сосьедад» (3:4) в 1/4 финала Кубка Испании. Игрок покинул стадион на 82-й минуте встречи. Бэйл ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей «Реала». В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай. 0

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