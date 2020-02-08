Зидан недоволен работой Бэйла

Главный тренернедоволен работой валлийского нападающегона тренировках, сообщает Marca.

По информации источника, Бэйл пропустил матч с «Вальядолидом» из-за повреждения, однако отсутствие валлийца в заявке мадридской команды на игры с «Сарагосой», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» — это решение главного тренера.

Ранее стало известно, что Бэйл не досмотрел матч своей команды с «Реал Сосьедад» (3:4) в 1/4 финала Кубка Испании. Игрок покинул стадион на 82-й минуте встречи. Бэйл ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей «Реала». В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай. 0