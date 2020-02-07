«Спартак» потребовал взыскать долг с «Крузейро» за аренду Педро Роши

Московскийобратился с жалобой в ФИФА с требованием взыскать с бразильскогодолг за аренду нападающего, сообщает Globo Esporte.

Как передает источника, речь идет о сумме в 750 тысяч евро. Спор между клубами начался еще в половине прошлого года, но клубы все еще ждут решения ФИФА.

Напомним, Роша выступал за «Крузейро» с апреля по декабрь 2019 года, провел 33 матча и забил четыре гола. По итогам сезона «крестоносцы» покинули высшую лигу и не стали выкупать 25-летнего форварда за семь миллионов евро.

После этого московский клуб отдал Рошу в очередную аренду — во «Фламенго», который обязался выплачивать 100% зарплаты игроку.

Бразилец провел в составе «красно-белых» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. 0